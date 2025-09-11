Was bleibt vom Kaiser?: Libero des Lebens: Zum 80. Geburtstag von Franz Beckenbauer

Heute wäre Franz Beckenbauer 80 Jahre alt geworden. Ein Datum, das Fußball-Deutschland innehalten lässt und Fans weltweit an eine der größten Persönlichkeiten des Sports erinnert. Der "Kaiser" bleibt bis heute eine Ausnahmeerscheinung. Auf und neben dem Platz. Was hat er hinterlassen?
Keine Live-Schalte zur Villa in Salzburg, kein mildes Lächeln unter weißem Haar, kein "Ja mei" oder "Ja gut, äh..." ins Mikrofon. Franz Beckenbauer hätte heute seinen 80. Geburtstag gefeiert. Es ist das erste runde Jubiläum, das ohne ihn begangen wird - der "Kaiser" starb am 7. Januar des vergangenen Jahres. Und doch: Seine Gegenwart lässt sich nicht vertreiben. Sein Erbe liegt im Spiel, in der Bewegung, im Rhythmus eines Sports, den er prägte - genau wie die deutsche Gesellschaft. Beckenbauer war eine Figur, wie sie in der Nachkriegsgeschichte nur selten vorkam: charmant und leichtfüßig, von natürlicher Autorität, zugleich Kind des Volkes und Liebling der Boulevardpresse. Franz Beckenbauer ist nicht tot. Er ist nur nicht mehr da. Und sein Vermächtnis ist bis heute spürbar.