Was bedeutet o7? - Das ist damit gemeint

Erfahren Sie, was „o7" in Chats bedeutet & was damit in der Jugendsprache gemeint ist.

Viele Emojis wie das Smiley-Face sind klar verständlich. Andere hingegen erfordern eine Erklärung – so auch das „o7"-Emoji. Doch was bedeutet es?











Den Ausdruck „o7“ oder „O7“ findet man oft in den Chats auf Plattformen wie Twitch und Co. Gemeint ist damit in der Regel ein Ausdruck des Respekts. Dabei stellt „o7“ als Emoji eine salutierende Person darstellen, wobei das „o“ für den Kopf und die „7“ für den salutierenden Arm steht.