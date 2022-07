Was bedeutet „nüchtern zum Arzt“?

Untersuchung, Blutabnahme & Co.

1 Was darf ich alles essen und trinken, wenn mein Arzt zu mir sagt: „Kommen Sie bitte nüchtern“? Foto: AndrewFall / shutterstock.com

In diesem Artikel erklären wir, was es heißt, wenn Sie nüchtern zum Arzt kommen sollen. Außerdem erfahren Sie, wie lange Sie vor einer Untersuchung auf Lebensmittel verzichten sollen und ob Sie rauchen dürfen.















Link kopiert

Bei einer Operation, einigen Untersuchungen, einer Blutabnahme, einer Darmspiegelung oder beim Ultraschall wird man gebeten, nüchtern zu erscheinen. Damit ist nicht gemeint, dass der Alkoholkonsum runtergeschraubt werden soll, sondern lediglich, dass auf Essen und Trinken verzichtet werden muss. Wie das genau funktioniert, erfahren Sie hier.

Welche Lebensmittel darf ich vor dem Arztbesuch zu mir nehmen?

Welche Lebensmittel vor dem Arztbesuch eingenommen werden dürfen, hängt von der jeweiligen Untersuchung ab. Unterschieden wird meist auch zwischen Essen und Trinken.

So lange sollten Sie auf Essen verzichten

Wenn nicht anders vom Arzt verordnet, dann sollten Sie 6 bis 8 Stunden vor der Untersuchung, der Blutabnahme oder der Operation nichts mehr essen. Wenn Sie also direkt morgens zum Arzt müssen, ist Ihre letzte Mahlzeit das Abendessen am Vortag. Das Frühstück fällt dann weg. Werden Magen oder Darm untersucht, kann es auch sein, dass die nüchterne Zeit länger ausfällt. Besprechen Sie daher alles Wichtige mit Ihrem Arzt.

In Bezug auf Medikamente bedeutet „nüchtern einnehmen“, dass sie vor einer Mahlzeit eingenommen werden. Sie müssen hier nicht auf das Essen verzichten. Meistens reicht es aus, wenn Sie danach circa eine halbe Stunde warten, bevor Sie mit dem Essen beginnen.

Das müssen Sie beim Trinken beachten

Wie lange Sie im Voraus auf Trinken verzichten sollten, hängt von der jeweiligen Behandlung oder Untersuchung ab. In der Regel sollte auf Milchprodukte und kohlensäurehaltige Getränke nach der letzten Mahlzeit verzichtet werden. Stilles Wasser ist meistens auch ein paar Stunden vor der Behandlung möglich.

Wenn Sie eine Blutabnahme haben, müssen Sie nicht auf das Trinken verzichten. Achten Sie allerdings darauf, dass Sie nur Wasser trinken. Es ist auch möglich, dass Tee und schwarzer Kaffee kein Problem darstellen, das sollten Sie allerdings mit Ihrem Arzt absprechen. Von Säften, Kaffee mit Milch und Zucker sowie Süßstoffen sollten Sie hier Abstand nehmen.

Bei der Einnahme von Medikamenten dürfen Sie sich ein Glas Wasser zur Hilfe nehmen. Von Milch und Fruchtsäften wird allerdings abgeraten, diese Mittel können die Wirkung beeinträchtigen.

Nüchtern zum Arzt - darf ich rauchen?

Vor einer Operation sollten Sie auf das Rauchen verzichten, bei einer Blutabnahme oder anderen Behandlungen sollten Sie sich bei Ihrem Arzt erkundigen. Denken Sie auch daran, dass das Rauchen auf nüchternen Magen Kreislaufprobleme, Übelkeit und Schwindel auslösen kann.

Muss ich auf bereits verschriebene Medikamente verzichten?

Wenn Sie im Zeitraum, in dem Sie nüchtern sein sollen, Medikamente einnehmen müssen, besprechen Sie mit Ihrem Arzt eine Lösung. Sie sollten auf keinen Fall die Medikamente in der Zeit einfach so absetzen.

Welche Regeln gelten bei einem Ultraschall und einer Magenspiegelung?

Bei einem Ultraschall am Bauch sind Getränke und Essen tabu. Grund hierfür ist, dass die Organe sonst nicht mehr richtig erkannt werden können. Gleiches gilt für eine Magenspiegelung. Hier wird empfohlen, 6 Stunden vor der Behandlung weder zu essen noch zu trinken. Bei einer Darmspiegelung sind klare Getränke jedoch kein Problem.

Warum soll man nüchtern kommen?

Die Empfehlung, nüchtern zu erscheinen kann unterschiedliche Gründe haben. In Bezug auf Medikamente kann sonst beispielsweise die Wirkung beeinträchtig werden. Bei Untersuchungen im Magen muss dieser leer sein, um untersucht werden zu können. Bei einer Blutabnahme können ohne nüchternen Zustand keine genauen Ergebnisse geliefert werden. Kohlenhydrate, Fette, Proteine und Vitamine können die Werte beeinflussen.

Für welche Werte muss man nüchtern sein?

Ob und wann Sie vor einer Behandlung etwas Essen und Trinken dürfen, sollten Sie dennoch immer mit Ihrem Arzt abklären. Wenn Sie sich unsicher sind, halten Sie am besten nochmals Rücksprache.