Was bedeutet der Muttertag?: „Care-Arbeit hat enormen Wert“ – berufstätige Mutter fordert echte Anerkennung

Sonntag ist Muttertag: Symbol alter Rollenbilder oder macht er Sorgearbeit sichtbar? Eine in Leonberg arbeitende Mutter sieht beides – und wünscht sich vor allem Anerkennung im Alltag.
Zum Muttertag gehen die Meinungen auseinander. Aus feministischer Sicht wird häufig kritisiert, dass statt echter Verbesserungen für Mütter vor allem Konsum und die Romantisierung traditioneller Geschlechterrollen im Mittelpunkt stünden. Andere halten dagegen: Der Tag lenke Aufmerksamkeit auf Sorgearbeit, die im Alltag oft unterschätzt werde, er würdige zumindest symbolisch die Rolle von Müttern.