Was bedeutet das Bild und der Code?: Stefan Raab teilt kryptische Instagram-Posts und die Fans rätseln

Stefan Raab gibt seinen Millionen Followern auf Instagram gerade ein Rätsel auf: Was will er mit zwei schwarzen Posts und dem Zahlencode ".182.012" sagen?
Die knapp 2,2 Millionen Follower von Stefan Raabs (58) Instagram-Account versuchen aktuell, buchstäblich Lichts ins Dunkel zu bringen. Auf der Seite sind derzeit nur zwei schwarze Vierecke zu sehen: Das eine ist ein Video, das am Mittwoch gepostet wurde und bei dem nur Geräusche wahrnehmbar sind. Und nun, einen Tag später, folgte ein fast komplett schwarzes Bild. Zweiteres gibt etwas mehr Raum für Spekulationen, weil neben kaum zu erkennenden Konturen auch ein mysteriöser Code dazu gepostet wurde.