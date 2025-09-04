Was bedeutet das Bild und der Code?: Stefan Raab teilt kryptische Instagram-Posts und die Fans rätseln

Stefan Raab gibt seinen Millionen Followern auf Instagram gerade ein Rätsel auf: Was will er mit zwei schwarzen Posts und dem Zahlencode ".182.012" sagen?

Die knapp 2,2 Millionen Follower von Stefan Raabs (58) Instagram-Account versuchen aktuell, buchstäblich Lichts ins Dunkel zu bringen. Auf der Seite sind derzeit nur zwei schwarze Vierecke zu sehen: Das eine ist ein Video, das am Mittwoch gepostet wurde und bei dem nur Geräusche wahrnehmbar sind. Und nun, einen Tag später, folgte ein fast komplett schwarzes Bild. Zweiteres gibt etwas mehr Raum für Spekulationen, weil neben kaum zu erkennenden Konturen auch ein mysteriöser Code dazu gepostet wurde.



".182.012" heißt es neben dem Bild lediglich. Die Spekulationen reichen dabei von möglichen Koordinaten über ein Datum bis ihn zu einem versteckten Alphabet-Code. In einen sinnvollen Kontext für die ersten beiden Fantheorien scheinen sich die Zahlen allerdings nicht wirklich bringen zu lassen. Anders sieht es bei Theorie Nummer drei aus. Ein findiger Rätselfuchs schrieb etwa: "Wenn man die Zahl sinnvoll gruppiert (18-20-12) und davon ausgeht, dass damit die Stelle des jeweiligen Buchstabens im Alphabet gemeint ist, kommt R-T-L raus."

Es klappte schon mal

Im Kommentarbereich meinen viele Fans zudem, auf dem Foto die Umrisse des Kölner Doms erkennen zu können. Dann könnte es sich bei dem Video von gestern wiederum um die Alltagsgeräusche rund um das Wahrzeichen handeln. Kölner Dom, RTL - das klingt stimmig, schließlich ist die Rheinmetropole der Hauptsitz des Senders. Über die Aussage herrscht dann aber noch immer Ungewissheit. Denn dass Stefan Raab mit RTL gemeinsame Sache macht, ist nun wahrlich keine Breaking News mehr.

Doch völlig egal, wie banal die Auflösung des Rätsels am Ende auch sein mag - Stefan Raab hat es wieder einmal erfolgreich geschafft, mit einfachsten Mitteln für maximale Aufmerksamkeit zu sorgen. So wie er es im vergangenen Jahr schon mit der Eröffnung seines Instagram-Accounts getan hatte, auf dem er zunächst ein TV-Comeback nach neun Jahren Pause andeutete und es schließlich mit einem Boxkampf gegen Regina Halmich (48) in die Tat umsetzte.