Feiertage sind ein Härtetest für die Öffentlich-Rechtlichen: Die Zuschauer wollen aussteigen aus dem werktäglichen Rhythmus von Nachrichten, Talkshows und wieder Nachrichten. Sie suchen eher ­Unterhaltung pur, und da ist die Konkurrenz der Streamingdienste bestens aufgestellt. Die großen Sender werden an den Oster­quoten also sehen, wie gut es um ihre Attraktivität noch bestellt ist. Darum ist Ostern für ARD und ZDF auch nicht die Zeit für Experimente.

Krimispannung Auch wenn es am Sonntag mit „National ­feminin“ nur eine „Tatort“-Wiederholung gibt, hat kein Sender vor, die Krimiversorgung zu drosseln. Den neuen „Tatort“ aus Frankfurt am Main gibt es im Ersten am Ostermontag um 20.15 Uhr. Das Erste serviert schon am Gründonnerstag um 20.15 Uhr eine neue Folge „Kommissar ­Dupin“, gefolgt um 21.45 Uhr vom Start der zweiten Staffel „Mord auf Shetland“. Das ZDF startet am Sonntag um 22 Uhr die ­britische Miniserie „Bloodlands“, deren Fall auch zurück in jene Zeit führt, als Irland vom Terror zerrissen wurde. Einen ernsten ­Gerichtsthriller hat das ZDF am Karfreitag um 22 Uhr im Angebot: Emma Thompson und Stanley Tucci zieren die Ian-McEwan-Verfilmung „Kindeswohl“, in der entschieden werden muss, ob religiöse Überzeugungen medizinische Vernunft toppen.

Kinderfreuden „Geht mal raus an die ­frische Luft, die tut euch gut“, mahnten ­Eltern früher an Festen wie Ostern – um drinnen mit ihren Gästen ungestörter rauchen zu können. Das war zu Zeiten, als es hierzu­lande nur zwei Fernsehvollprogramme gab. Mittlerweile versuchen unüberblickbar viele Sender und Streamingdienste, den ­Nachwuchs vom Murmelspielen abzuhalten. Dummerweise kann man den Kleinen nicht mal sagen, es laufe nur ­Blödsinn. Von ­Märchenneuverfilmungen wie zum Beispiel „Zwerg Nase“ (Samstag, ARD, 10.30 Uhr) über Kino­klassiker wie „Stuart Little“ (Ostermontag, ZDF Neo, 10.50 Uhr) bis hin zu ­witzigen Animationsserien wie „Peeks Zoo“ (Karfreitag, Kika, 18.35 Uhr), in dem maulige Kinder, ein gutherziger Zoodirektor und jede Menge Viehzeug Trubel machen, ist täglich viel geboten, was Herz und Kopf anregt.

Lagerfeuer-Nostalgie Mit „Wetten, dass . . ?“ hat Frank Elstner die lange unangefochten liebste TV-Show der Deutschen erfunden. Am 19. April wird der Showmaster 80 Jahre alt, weshalb in der ARD am Karfreitag um 21.45 Uhr die große Überraschungsshow steigt. Sieben erstaunlich bunt gemischte Gäste, Anke Engelke, Barbara Schöneberger, Michelle Hunziker, Jan Böhmermann, Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Jean-Claude Juncker, sprechen mit Elstner über seine Karriere. Der SWR wiederholt das am Ostermontag um 20.15 Uhr, will sich aber nicht lumpen lassen und zeigt danach bis um 5.15 Uhr morgens Highlights aus Elstners „Menschen der Wochen“, „Montagsmaler“-Folgen, „Punkt, Punkt, Komma, Strich“ und „Elstners Reisen“.

Fernwehschwelgen Kaum sind mal Feiertage, legt das „Traumschiff“ des ZDF ab. Am Ostersonntag um 20.15 Uhr geht es nach Mauritius, mit Florian Silbereisen als Kapitän. Wem eher nach langen Landgängen zumute ist, der sollte den Samstagabend bei Arte mitnehmen: um 19.40 Uhr die Doku „Köstliches Sizilien“, um 20.15 Uhr den Dokumentarfilm „Sagrada familia“ über die ewig Baustelle bleibende Kirche in Barcelona, um 21.45 Uhr die Doku „Die Rückkehr der Bären“ über die Wiederansiedlung der Tiere in Frankreich, Spanien und Italien, und um 22.40 Uhr dann quasi die Heimkehr ins häusliche Geviert, mit der Doku „Das geheime Wesen der Katzen“.