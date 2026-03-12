Warwick Davis: Harry Potter-Star erhält Orden von Prinz William

Harry-Potter-Star Warwick Davis ist von Prinz William zum Officer des Order of the British Empire ernannt worden. An seiner Seite waren seine Kinder - und eine geheimnisvolle Frau, die er nur "Sponge" nennt.

Warwick Davis (56) ist am Mittwoch im Rahmen einer Zeremonie zum Officer des Order of the British Empire (OBE) ernannt worden. Überreicht wurde ihm die Auszeichnung von Prinz William (43) höchstpersönlich. Dabei war nicht nur die Familie des Schauspielers - seine Tochter Annabelle (28) und sein Sohn Harrison (23) begleiteten ihn -, sondern auch eine bislang namentlich unbekannte Frau.

Die Frau ist dieselbe, der Davis bereits bei der BAFTA-Verleihung im vergangenen Jahr auf so ungewöhnliche Weise gedankt hatte. In seiner Dankesrede als Träger der BAFTA Fellowship sagte er: "Ein besonderer Dank gilt Sponge - du weißt, wer du bist." Er fügte hinzu: "Danke, dass du mir gezeigt hast, dass das Leben noch einen Sinn haben kann, und dafür, dass du mir wieder das Lachen und die Liebe zurückgebracht hast."

Rätsel um "Sponge"

Als er in der britischen Talkshow "The Jonathan Ross Show" nach der Identität von "Sponge" gefragt wurde, blieb Davis seiner spielerischen Zurückhaltung treu. Im Stile von Harry Potter erklärte er: "Ich kann enthüllen, dass Sponge - um beim Harry-Potter-Thema zu bleiben - Sie-die-nicht-genannt-werden-darf ist."

Davis' Dankbarkeit ist tief verwurzelt im schwierigen vergangenen Jahr. Seine Frau Samantha Davis, ebenfalls Schauspielerin, starb am 24. März 2024 im Alter von 53 Jahren im University College Hospital in London. Wie eine Untersuchung ergab, verstarb sie infolge eines Herzstillstands.

"Sie war meine Superkraft"

Dass Davis ihr bei der BAFTA-Verleihung einen bewegenden Tribut widmete, überraschte niemanden, der die beiden kannte. "Vor allem möchte ich meiner wunderbaren Frau Sammy danken, die vor fast einem Jahr gestorben ist. Sie hat mich immer unterstützt und mich dazu ermutigt, jede Chance mit beiden Händen zu ergreifen", sagte er unter Tränen. Seine Kinder Annabelle und Harrison, die im Publikum weinten, pries er als seinen Halt: "Das Leben war seitdem ziemlich hart für mich, aber dank ihrer wunderbaren Unterstützung konnte ich weiterarbeiten und am Leben teilnehmen."

Kennengelernt hatten sich Warwick und Samantha Davis beim Dreh des Fantasyfilms "Willow" (1988), in dem er die Hauptrolle spielte. 1991 heirateten sie. Neben Annabelle und Harrison hatten sie noch ein drittes Kind, das tragischerweise neun Tage nach der Geburt starb.