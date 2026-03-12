Warwick Davis: Harry Potter-Star erhält Orden von Prinz William

Harry-Potter-Star Warwick Davis ist von Prinz William zum Officer des Order of the British Empire ernannt worden. An seiner Seite waren seine Kinder - und eine geheimnisvolle Frau, die er nur "Sponge" nennt.
Warwick Davis (56) ist am Mittwoch im Rahmen einer Zeremonie zum Officer des Order of the British Empire (OBE) ernannt worden. Überreicht wurde ihm die Auszeichnung von Prinz William (43) höchstpersönlich. Dabei war nicht nur die Familie des Schauspielers - seine Tochter Annabelle (28) und sein Sohn Harrison (23) begleiteten ihn -, sondern auch eine bislang namentlich unbekannte Frau.