1 Heidi Klum als Wurm bei ihrer Halloween-Party vergangenen Oktober. Mit dabei: ihr Mann Tom Kaulitz als Angler verkleidet. Foto: IMAGO/Cover-Images

Egal ob als Vampir, Hexe oder Frankenstein verkleidet: An Halloween wird auf der ganzen Welt das „Fest der Untoten“ gefeiert. Warum dieser Tag international zelebriert wird und und warum sich nicht nur Grusel-Fans verkleiden.











Link kopiert



Süßes, sonst gibt’s Saures! Traditionell wird Halloween am 31. Oktober, also am Tag vor dem Feiertag „Allerheiligen“ gefeiert. Auf Englisch heißt der Tag „All Saints Day“ und die Nacht davor „All Hallows’ Eve“. Über Jahrhunderte hinweg entstand daraus der Begriff Halloween.