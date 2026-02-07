Warum wir digital verblöden: Der faule Technologie-Zauber

Immer mehr Menschen verlieren ihren Glauben an die Wunder der Digitalisierung. Das ist gut so. Es wird Zeit für einen erwachsenen Umgang mit Technik – und für eine neue Arbeitskultur.
Arthur C. Clarke konnte niemand ein X für ein U vormachen. Der britische Physiker, Computerpionier und Schriftsteller, der unter anderem das Drehbuch für Stanley Kubricks „Odyssee im Weltraum” lieferte, wusste, dass die meisten Menschen von Technik keine Ahnung hatten – und sich auch nicht die Mühe machten, zu hinterfragen, was sie kann und was nicht. Clarkes Erkenntnis: „Jede hinlänglich fortgeschrittene Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden.“ Diese Magie, so machte er 1962 in einem Essay über falsche Propheten der Technik klar, bestand oft genug aus hohlen Versprechungen, Drohungen und Übertreibungen, zusammengefasst: aus viel Marketing und wenig Bodenhaftung. Die Magie war also, sah man genauer hin, oft genug nur ein fauler Zauber.