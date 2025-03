Schon wieder halbmast und Trauerflor in Deutschland – was ist der offizielle Anlass am 11. März?











Link kopiert



Am 11. März wehen die Flaggen an öffentlichen Gebäuden und Dienstgebäuden in Deutschland auf halbmast oder tragen Trauerflor. Anlass ist der Nationale Gedenktag für die Opfer terroristischer Gewalt.