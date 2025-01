Warum war Alice Weidel sechs Jahre in China?

Wirtschaftsliberal, lesbisch, kosmopolitisch: Bei außenpolitisch interessierten Chinesen ist AfD-Chefin Alice Weidel eine bekannte Persönlichkeit. Aber was trieb die Ökonomin in jungen Jahren nach Asien und wie steht sie heute zu China?

Derzeit führt Alice Weidel ein Leben zwischen Deutschland und der Schweiz. Nachdem sie als promovierte Volkswirtin eine Zeit lang als selbstständige Unternehmensberaterin tätig war, hat sie sich ganz der Politik verschrieben. Eine prägende Zeit verbrachte die AfD-Kanzlerkandidatin, die am 6. Februar ihren 56. Geburstag feiert, in Asien.

Nach dem Studium arbeitete Alice Weidel unter anderem für die Investmentbank Goldman Sachs und im Vorstandsbüro der Vermögensverwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors an Orten wie Frankfurt am Main, Shanghai und Hongkong. „Eine ihrer Auslandsstationen war China, wo sie insgesamt sechs Jahre tätig war“, heißt es in der Munzinger-Biografie.

Managerin und Unternehmensberaterin Alice Weidel

Ab 2013 war Weidel dann im Management des Nahrungsmittelkonzerns Heristo AG in Bad Rothenfelde angestellt, ehe sie sich 2014 als Unternehmensberaterin für Start-ups selbstständig machte.

Weidel spricht Chinesisch

Aus der Zeit in China besitzt sie gute Mandarin-Kenntnisse, und ein tiefgreifendes Verständnis für die asiatische Wirtschaft. Parallel zu ihrer Beratertätigkeit bei der Allianz promovierte sie an der Universität Bayreuth zum chinesischen Rentensystem.

Die Dissertation, die sie als Stipendiatin der Konrad-Adenauer-Stiftung verfasste, wurde 2011 mit „summa cum laude“ ausgezeichnet. Spätere Prüfungen von Plagiatsjägern verliefen weitgehend ergebnislos. Allerdings war die Rede von möglichen „fragmentierten Plagiaten“ in der Arbeit. Ihren Doktortitel durfte Weidel behalten.

Alice Weidel im biografischen Handbuch des Bundestags

Im biografischen Handbuch des Bundestags schreibt Weidel über sich selbst: „Als Analystin und Vice President in der Kapitalanlageberatung und im Vorstandsbüro von führenden Finanzunternehmen beschäftigt; Leitung Beteiligungsmanagement und Erschließung neuer Märkte für eine international tätige Unternehmensgruppe der Nahrungsmittelindustrie; mehrjährige Auslandserfahrung in Asien mit Fokus auf China sowie in Europa und USA; Mitgründung, Beratung und Aufbau von Start-up-Unternehmen.“

Fakten zu Alice Weidel

Geboren am 6. 2. 1979 in Gütersloh

Tochter des selbstständigen Möbel- und Antiquitätenhändlers Gerhard Weidel und der Hausfrau Margitta Weidel

Voller Name: Alice Elisabeth Weidel

Doppelstudium in VWL (Dipl.-Volkswirtin) und BWL (Dipl.-Kauffrau) in Bayreuth

Promotion 2011 über die Zukunft des chinesischen Rentensystems (Magna cum laude)

Doktorandenstipendum der Konrad-Adenauer-Stiftung

Forschungsaufenthalt in China mit DAAD-Förderung

Arbeitete für Goldman Sachs, die Allianz und als selbstständige Unternehmensberaterin

Seit 2013 Mitglied der AfD

Seit 2017 Mitglied des Bundestags

Seit 2022 Co-Bundesvorsitzende der AfD zusammen mit Tino Chrupalla

Lebt mit Partnerin Sarah Bossard und zwei Kindern

Was sagt Alice Weidel zu China?

Alice Weidels außenpolitische Positionen zu China sind von einer gewissen Ambivalenz geprägt. Einerseits warnt sie vor zu großer wirtschaftlicher Abhängigkeit Deutschlands von China und kritisiert chinesische Übernahmen deutscher Unternehmen und Infrastruktur. Sie fordert mehr Schutz für deutsche Technologie und Know-how und thematisiert auch Menschenrechtsverletzungen in China.

Andererseits vertritt sie auch pragmatische Positionen: Sie spricht sich gegen einen kompletten Abbruch der Wirtschaftsbeziehungen aus und betont die Bedeutung Chinas als Handelspartner für die deutsche Wirtschaft. Dabei befürwortet sie einen „realistischen“ Umgang mit China statt einer ideologischen Konfrontation und warnt vor einer zu starken Anlehnung an die US-amerikanische China-Politik. Inzwischen nimmt Weidel skeptischere Position gegenüber China ein als früher – zeigt sich jedoch zunehmend unkritischer gegenüber den USA mit Donald Trump und Elon Musk.