Gold erreicht ein Allzeithoch und viele Anleger wundern sich, warum der Preis derzeit so stark ansteigt. Gründe gibt es viele.

Natürlich lässt sich nie mit abschließender Sicherheit sagen, warum eine Anlageklasse wie Gold im Preis steigt. Mögliche Faktoren, die für das aktuelle Allzeithoch sorgen, gibt es jedoch viele. Darunter zum Beispiel die folgenden:

1. Geopolitische Spannungen: Anhaltende bewaffnete Konflikte und Kriege auf der Welt haben die Nachfrage nach Gold als vermeintlich sichere Anlageklasse erhöht.

2. Erwartung von Zinssenkungen der Zentralbank der USA: Der Markt geht davon aus, dass die FED im Jahr 2024 mit einer Zinssenkung beginnen wird, was in der Regel den Goldpreis ansteigen lässt. Niedrigere Zinssätze machen nicht verzinsliche Vermögenswerte wie Gold attraktiver.

3. Schwächer werdender US-Dollar: Ein fallender US-Dollar unterstützt tendenziell höhere Goldpreise, da er Gold für Inhaber anderer Währungen billiger macht.

4. Kauf durch die Zentralbanken: Der verstärkte Kauf von Gold durch die Zentralbanken hat die Nachfrage und die Preise ebenfalls in die Höhe getrieben.

5. Inflationssorgen: Die Inflation in den USA hat sich zwar gegenüber den jüngsten Höchstständen abgeschwächt, liegt aber weiterhin über dem Ziel von 2 % der Zentralbank FED. Gold wird oft als Inflationsschutz über lange Zeiträume betrachtet. Auch in anderen Ländern herrscht derzeit eine erhöhte Inflation, was den Preisdruck beim Gold zusätzlich erhöhen dürfte.

6. Wirtschaftliche Unsicherheit: Die Verlangsamung des prognostizierten US-BIP-Wachstums und die Besorgnis über eine mögliche Rezession veranlassen die Anleger dazu, sichere Anlagen wie Gold zu bevorzugen.

7. Technische Faktoren: Der Goldpreis hat vor kurzem ein Allzeithoch erreicht, was weitere Käufer anlocken und eine Dynamik erzeugen kann.

8. US-Wahlen: Die Ereignisse des vergangenen Wochenendes haben in den Augen vieler Analysten dazu beigetragen, dass Donald Trumps Chancen auf eine Wiederwahl als Präsident steigen. Eine erneute Präsidentschaft könnte durch den restriktiven „America First“-Ansatz viele Investoren dazu bewegen, in vermeintlich sicherere Anlageklassen wie Gold einzusteigen.