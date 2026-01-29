Der Silberpreis hat in den letzten Tagen einen beeindruckenden Anstieg verzeichnet. Innerhalb einer Woche legte der Kurs um 30 Prozent zu und erreichte fast täglich ein neues Allzeithoch. Doch was sind die Gründe für diesen rasanten Preisanstieg?
Silber befindet sich aktuell in einem außergewöhnlichen Aufwärtstrend. Der Kurs des Edelmetalls hat längst die historische Marke von 100 US-Dollar überschritten und liegt mittlerweile sogar bei 121 USD. Seit einer Woche eilt der Kurs des Edelmetalls von einem Rekordhoch zum nächsten. Neben geopolitischen Unsicherheiten und einem schwachen US-Dollar spielen auch die industrielle Nachfrage eine entscheidende Rolle.