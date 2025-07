In den letzten Tagen geht es für die Kryptowährungen bergauf. Der Bitcoin hat ein Allzeithoch erreicht. Was ist die Ursache?

In den letzten Tagen sind die Kurse von Kryptowährungen wie Bitcoin stark gestiegen, und dafür gibt es mehrere wichtige Gründe. Zum Beispiel investieren immer mehr große Unternehmen und institutionelle Anleger in Kryptowährungen. Aber auch für Kleinanleger sind Kryptowährungen, speziell durch Bitcoin-ETFs, leichter zugänglich geworden.

Bitcoin als digitales Gold?

Gleichzeitig sorgt die aktuelle politische Situation in den USA für Rückenwind: Die Regierung zeigt sich zumindest vordergründig kryptofreundlich eingestellt und diskutiert neue Gesetze, die mehr Klarheit und Sicherheit für Investoren schaffen sollen. Hinzu kommen wirtschaftliche Unsicherheiten, wie zum Beispiel der anhaltende Handelsstreit zwischen den USA und anderen Ländern sowie die steigende Staatsverschuldung, wodurch viele Anleger Kryptowährungen als eine Art „digitales Gold“ und sicheren Hafen betrachten.

Markstimmung spielt eine Rolle

Auch die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen durch die US-Notenbank macht risikoreichere Anlagen wie Bitcoin in den Augen der Anleger attraktiver. Zusätzlich wird das Angebot an verfügbaren Bitcoins immer knapper, weil viele Investoren ihre Coins langfristig halten. Schließlich haben die starken Kursanstiege dazu geführt, dass viele Anleger, die auf fallende Kurse gesetzt hatten, ihre Positionen auflösen mussten – was den Preisanstieg weiter beschleunigt hat.

Hinzu kommt, dass sich die Marktstimmung gedreht hat. Der Fear-and-Greed-Index steht aktuell wieder auf „Greed“. Das heißt, die vorherrschende Emotion im Markt ist Gier. Auch dadurch wird der Aufschwung mitgetragen. All diese Faktoren zusammen haben in den letzten Tagen für einen kräftigen Schub bei den Kryptowährungen gesorgt.

Kryptowährungen bergen Risiken

Die Verbraucherzentrale warnt ausdrücklich vor einem unkritischen Einstieg in den Kryptomarkt. Zwar sei die Technologie hinter Bitcoin & Co. innovativ, doch die Risiken seien enorm: Extreme Kursschwankungen, fehlende staatliche Absicherung und die Möglichkeit eines Totalverlusts machen Kryptowährungen zu einem hochspekulativen Investment. Besonders kritisch sieht die Verbraucherzentrale Angebote, die mit schnellen Gewinnen werben oder mit Prominenten werben – oft handelt es sich dabei um Betrugsmaschen.

Auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) mahnt zur Vorsicht. Sie betont, dass Krypto-Assets nicht als Zahlungsmittel geeignet seien und keine verlässliche Wertaufbewahrungsfunktion erfüllen. Die BaFin weist regelmäßig auf die fehlende Regulierung vieler Anbieter hin und macht klar: Wer in Kryptowährungen investiert, tut dies auf eigenes Risiko. Anlegerinnen und Anleger sollten sich genau informieren, Plattformen auf Seriosität prüfen und nur Beträge einsetzen, deren Verlust sie verkraften können.