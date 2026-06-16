Mit Wilhelmine Klemm verabschiedete sich unlängst eine der kultigsten Staatsanwältinnen im Sonntagskrimi von den Bildschirmen. Bis dahin prägte sie so manchen Münster-"Tatort" maßgeblich. Doch warum spielen Staatsanwälte eigentlich oft so eine wichtige Rolle in den TV-Krimis?
Mal sind sie Showstopper, mal öffnen sie Türen, fast immer aber spielen sie eine zentrale Rolle bei den Ermittlungen - die Rede ist von den Staatsanwältinnen und Staatsanwälten im "Tatort". Kultstatus erreichte Mechthild Großmann (77), die als Münsteraner "Tatort"-Staatsanwältin Wilhelmine Klemm von 2002 bis 2025 für unterhaltsame Szenen sorgte. Ebenfalls bemerkenswert charismatisch spielt Rachel Braunschweig (58) seit 2020 die Zürcher "Tatort"-Staatsanwältin Anita Wegenast. Wenig kooperativ zeigt sich dagegen Matuschek - seit 2015 verkörpert von Moritz Führmann (47) - als zuständiger Staatsanwalt im Dortmunder "Tatort"-Team...