Heute, am 27. Januar 2026 wehen die Flaggen in Deutschland auf halbmast. Doch warum ist das so? Der Grund liegt in einem besonderen Gedenktag.
Der 27. Januar ist in Deutschland der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Der Gedenktag wurde 1996 eingeführt und erinnert an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz durch die Rote Armee am 27. Januar 1945. Seit 2005 wird dieser Tag auch international als "Internationaler Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust" begangen. Die Trauerbeflaggung an diesem Tag ist ein sichtbares Zeichen des Respekts und der Erinnerung an die Millionen Opfer des Holocausts.