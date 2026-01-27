Heute, am 27. Januar 2026 wehen die Flaggen in Deutschland auf halbmast. Doch warum ist das so? Der Grund liegt in einem besonderen Gedenktag.

Der 27. Januar ist in Deutschland der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Der Gedenktag wurde 1996 eingeführt und erinnert an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz durch die Rote Armee am 27. Januar 1945. Seit 2005 wird dieser Tag auch international als "Internationaler Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust" begangen. Die Trauerbeflaggung an diesem Tag ist ein sichtbares Zeichen des Respekts und der Erinnerung an die Millionen Opfer des Holocausts.

Wo gilt die Trauerbeflaggung? Die Trauerbeflaggung betrifft alle öffentlichen Gebäude in Deutschland, darunter Rathäuser, Verwaltungsgebäude und andere staatliche Einrichtungen. Sie ist ein offizielles Symbol der Anteilnahme und des Gedenkens.

Weitere Anlässe für Trauerbeflaggung

Neben dem Holocaust-Gedenktag gibt es in Deutschland noch weitere feste Tage, an denen die Flaggen auf halbmast gesetzt werden, wie den Volkstrauertag oder den Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung. Darüber hinaus kann die Trauerbeflaggung auch bei besonderen Ereignissen angeordnet werden, etwa bei großen Unglücken oder dem Tod bedeutender Persönlichkeiten.

Ein Zeichen des Erinnerns

Die Flaggen auf halbmast sind mehr als nur ein Ritual. Sie erinnern uns daran, die Vergangenheit nicht zu vergessen und Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen. Der 27. Januar mahnt uns, die Opfer des Holocausts zu ehren und für eine Welt ohne Hass und Gewalt einzutreten.