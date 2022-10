Unterfranken in Bayern

Wer das lebensfrohe, gastfreundliche Aschaffenburg am idyllischen Mainborgen besucht, ist dem Zauber der Stadt in Windeseile verfallen: Alte Gassen mit ihren schmucken Fachwerkhäusern, traumhaften Parks und das imposante Schloss Johannisburg, laden zum Flanieren ein.















Die geografische Lage und die wechselhafte Geschichte haben der Stadt Aschaffenburg und ihren Menschen in jeder Hinsicht eine kulturelle Vielfalt beschert, die ihresgleichen sucht und auch gelebt wird.

Handelsstadt Aschaffenburg: zahlreiche Sehenswürdigkeiten

Aschaffenburg war schon früh Handelsstadt. Durch die Lage in Germanien am „nassen Limes“, nämlich dem Main, hatte die damalige Siedlung enge Handelsbeziehungen mit dem Römischen Reich. Die archäologischen Sammlungen im Stiftsmuseum, das Kastellbad im Nilkheimer Park und das Pompejanum, die ideale Kopie eines römischen Wohnhauses, lassen die römische Kultur wieder aufblühen/lebendig werden.

Park Schönbusch und Kunstschätze in Aschaffenburg

In den rund 850 Jahren Zugehörigkeit zum Fürstbistum Mainz war Aschaffenburg bevorzugte Sommerresidenz der Erzbischöfe. Sie hinterließen der Stadt international bedeutende Kunstschätze, unter anderem von Lucas Cranach der Ältere und Matthias Grünewald, aber auch prächtige Landschaftsgärten, darunter einen der größten und schönsten Deutschlands: Park Schönbusch.

Kunst der Gegenwart von Ernst Ludwig Kirchner

Aber auch die Kunst der Gegenwart genießt in Aschaffenburg einen hohen Stellenwert. Der berühmte Expressionist Ernst Ludwig Kirchner erblickte hier das Licht der Welt und in seinem Geburtshaus, dem KirchnerHAUS Museum, werden regelmäßig in wechselnden Ausstellungen Werke des Jahrhundertkünstlers sowie seiner Weg- und Zeitgefährten gezeigt.

Aschaffenburg erleben

Aschaffenburg war auch über 40 Jahre die Heimat von einem der bedeutendsten Protagonisten der Moderne: Christian Schad. Sein Werk genießt heute unbestrittenen Weltruhm. Das neue Christian Schad Museum präsentiert Leben und Werk des „Meisters der Neuen Sachlichkeit“ und reflektiert dabei exemplarisch die Kunstbewegungen des 20. Jahrhunderts. Neben Kunst und Parks, Kulinarik und kulturellem Hochgenuss bieten sich den Gästen zahlreiche Freizeitmöglichkeiten in der Stadt sowie dem angrenzenden Spessart.

