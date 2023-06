1 Hoffentlich ist das kein kalter Kaffee aus Stuttgart. Foto: dpa

Wer auf einen schnellen Kaffee in die Stadt gehen möchte, der kann was erleben. Oder verdursten.









Stuttgart - Woran erkennt man einen Stuttgarter in einem Wiener Kaffeehaus? Er winkt – als einziger. Er fuchtelt wild herum als würde er gerade einen Schwarm Killermücken abwehren. Er dreht seinen Kopf um 360 Grad und macht dabei unheimliche Knackgeräusche. Er hat einen panischen Blick. Manchmal ruft er unverständliches Zeug durch den Raum wie der Vorarbeiter auf einer Großbaustelle. Und all das völlig grundlos. Denn in einem Wiener Kaffeehaus muss man selbst als Stuttgarter oder Stuttgarterin weder seine Schulter auskugeln noch einen Schlitz ins Kleid machen, um einen Kellner an den Tisch zu locken. Er kommt einfach so.