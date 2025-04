1 Maibaum in der Konstanzer Altstadt. Foto: H-AB Photography/ Shutterstock

Bunt geschmückt ragen sie am 1. Mai in die Höhe: Maibäume. Ob als Liebesbeweis oder Dorfschmuck – der alte Brauch steckt voller Geschichte, Rituale und regionaler Unterschiede.











Link kopiert



Der Maibaum ist ein weit verbreitetes Frühlingssymbol in Mitteleuropa. Vor allem in Süddeutschland (Bayern, Baden-Württemberg, Schwaben, Pfalz), aber auch in Teilen Österreichs, der Schweiz, Tschechiens und Ungarns wird zum 1. Mai – teils auch zu Pfingsten – ein geschmückter Baum aufgestellt.