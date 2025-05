Emotionaler Moment in Miami Seal singt für Tochter Leni zum 21. Geburtstag

Wie rührend! Am frühen Sonntagmorgen nahm Seal seine Gitarre in die Hand und sang für seine Tochter Leni Klum zu deren 21. Geburtstag seinen Hit "Kiss from a Rose". Der besondere Moment ereignete sich in einem angesagten Nachtclub in Miami.