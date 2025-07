Juliette Binoche Sie überrascht Wagner Moura mit verspätetem Preis

Bei den Filmfestspielen in Cannes konnte Wagner Moura den Preis für seine Rolle in "The Secret Agent" nicht abholen. Jury-Präsidentin Juliette Binoche überraschte ihn nun mit der Trophäe. So reagierte der "Narcos"-Star.