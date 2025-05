Nadja Abd el Farrag wurde als Moderatorin und Partnerin von Dieter Bohlen bekannt. Mit nur 60 Jahren ist sie in Hamburg gestorben.

Nadja Abd el Farrag war in den 90er-Jahren in TV und Klatschblättern zeitweise omnipräsent. Nun ist „Naddel“ mit nur 60 Jahren gestorben. Ihr Ex-Lebensgefährte Dieter Bohlen und weitere prominente Freunde teilten im Netz Erinnerungen und verliehen ihrer Trauer Ausdruck.

Woran Abd el Farrag, die sich zuletzt eine Karriere als Schlagersängerin aufgebaut hatte, gestorben ist, ist bekannt. Die 60-Jährige starb in einer Klinik in ihrer Heimatstadt Hamburg an Organversagen. Zuerst hatte die „Bild“ darüber berichtet.

Lesen Sie auch

Woran ist Naddel gestorben?

Naddel, Tochter einer Deutschen und eines Sudanesen, kämpfte in den vergangen Jahren immer wieder mit gesundheitlichen Problemen. In ihrer Biografie offenbarte sie, an einer Leberzirrhose zu leiden, die sie unter anderem auf die Einnahme von Medikamenten gegen ADHS zurückführte.

In ihrem 2018 veröffentlichten Buch „Achterbahn“ thematisierte sie ihr Alkoholproblem. Bereits vor mehr als 20 Jahren berichtete Dieter Bohlen – ebenfalls in einem Buch –, dass der Alkoholkonsum seiner Partnerin die Beziehung belastet habe.

Begleiter von Naddel spricht über Todesursache

Dass ihr Tod mit ihrem Alkoholmissbrauch zusammen hängen könnte, ließ auch Andreas Ellermann, der Naddel zuletzt bei ihren Unternehmungen in der Musikbranche unterstützte, durchblicken: „Ihre Erkrankung und ihre Süchte haben sich einfach nicht vereinbaren lassen“, sagte der Musiker gegenüber dem Portal t-online. „Diesen langen und schwierigen Kampf hat sie nun leider verloren und das, obwohl Nadja bereits große Schritte zur Stabilisierung gegangen war, bei der ich sie immer wieder unterstützt habe.“