1 Heute, am 14. März 2025, findet eine totale Mondfinsternis statt, die den Mond rötlich erscheinen lässt. Warum das so ist, erfahren Sie hier. Foto: AstroStar / Shutterstock.com

Wer heute Morgen in den Himmel blickt, bekommt ein ungewöhnliches Bild zu Gesicht, denn der Mond scheint in einem orangenen Ton. Aber wie kommt es zu dieser Färbung?











In den frühen Morgenstunden ist heute am Himmel ein besonderes Ereignis sichtbar. Kurz bevor der Mond am Horizont untergeht, sind von Deutschland aus die ersten Phasen einer totalen Mondfinsternis sichtbar. Dabei bekommt der Mond eine gelbliche bis orongene Färbung.