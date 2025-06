Warum ist der 17. Juni kein Feiertag?

1 Beim Aufstand vom 17. Juni 1953 fuhren sowjetische Panzer durch Ostberlin. Foto: IMAGO/Zoonar

Der 17. Juni: Ein Feiertag, der keiner mehr ist – warum der einstige „Tag der deutschen Einheit“ heute nur noch als „Gedenktag“ gilt.











Jahrzehntelang war der 17. Juni ein fester Termin im bundesdeutschen Kalender – Beflaggung in Schwarz-Rot-Gold inklusive. Von 1954 bis 1990 war er gesetzlicher Feiertag – damals galt dieses Datum als Tag der Deutschen Einheit. Anlass war der Volksaufstand in der DDR am 17. Juni 1953, bei dem sich Hunderttausende Menschen in Ostberlin und anderen Städten gegen das autoritäre SED-Regime auflehnten. Die Proteste wurden damals von sowjetischen Panzern brutal niedergeschlagen, Dutzende kamen ums Leben, Tausende wurden inhaftiert.