Warum ist das DHL-Flugzeug abgestürzt? (Vilnius)

1 Das Unglück ereignete sich in der Nähe des Flughafens von Vilnius Foto: IMAGO/NurPhoto/IMAGO/Artur Widak

In der Nähe der litauischen Hauptstadt Vilnius ist am Montag ein Frachtflugzeug von DHL abgestürzt. Was war die Ursache?











Ein Flugzeug von DHL ist am frühen Morgen nahe der litauischen Hauptstadt Vilnius abgestürzt. Das Flugzeug sei auf ein Haus gestürzt, hieß es. Das Unglück ereignete sich in der Nähe des Flughafens der litauischen Hauptstadt. Nach Angaben der Nachrichtenagentur BNS waren die Rettungskräfte um 5.28 Uhr Ortszeit alarmiert. Nach ersten Angaben befanden sich vier Personen in dem Flugzeug. Eine Person davon sei tot, drei weitere seien verletzt ins Krankenhaus gebracht worden.