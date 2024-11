Warum gibt es dann eine zweite Staffel?: Vor lauter Stress verlor der Squid Game-Macher acht oder neun Zähne

Mit "Squid Game" ist Hwang Dong-hyuk ein riesiger Netflix-Erfolg gelungen. Die Arbeit an der ersten Staffel war aber damals so stressig, dass er sogar mehrere Zähne verlor.

Weltweit freuen sich Millionen Fans auf die schon sehr bald erscheinende zweite Staffel des Netflix-Hits "Squid Game". Dabei gab es eine Zeit, in der Hwang Dong-hyuk (53), der Kopf hinter der Serie, eigentlich nicht weiter daran arbeiten wollte. Im Gespräch mit der britischen BBC berichtet der südkoreanische Regisseur und Drehbuchautor davon, dass sich die viele Arbeit rund um die erste Staffel auch negativ auf seine Gesundheit ausgewirkt hat.

Viel Stress, aber da ist ja auch noch das Geld

Im Sommer 2022 hatte es bereits Berichte gegeben, dass Hwang Dong-hyuk aufgrund des hohen Stresslevels bei der Produktion sechs Zähne verloren habe. Jetzt korrigiert der 53-Jährige diese. "Es waren acht oder neun", entgegnet er lachend nach den ausgefallenen Zähnen gefragt.

Dem Bericht zufolge sei nicht immer absehbar gewesen, dass es eine weitere Staffel geben würde. Hwang Dong-hyuk habe sich sogar geschworen, keine Folgen mehr zu drehen. Doch was hat ihn dann umgestimmt? "Geld", antwortet er ohne zu zögern. "Obwohl die erste Staffel weltweit so ein großer Erfolg war, habe ich ehrlich gesagt nicht viel verdient. Die zweite Staffel wird mir auch helfen, den Erfolg der ersten auszugleichen." Außerdem sei die Geschichte noch nicht auserzählt.

Der Regisseur versuchte lange seine Serie an den Mann zu bringen, bis sich Netflix der Produktion annahm. Der Streamingdienst habe laut des Berichts einen "bescheidenen Vorabbetrag" gezahlt, von den rekordverdächtigen Abrufzahlen hatte Hwang Dong-hyuk demnach nichts. Und das Stresslevel, das er jetzt empfinde, sei angesichts der Erwartungen noch viel höher. Bleibt zu hoffen, dass der Regisseur diesmal dafür zumindest wirklich mehr bekommt als eine "wettbewerbsfähige" Vergütung, von der ein Netflix-Sprecher der BBC in Bezug auf die Serien- und Filmschöpfer spricht, die für den Dienst Inhalte produzieren.

Die erste "Squid Game"-Staffel ist 2021 erschienen und wurde für den Streamingdienst zum riesigen Erfolg. Rund drei Jahre später führt sie immer noch die internen Bestenlisten an. Auf der Plattform wurde keine andere Staffel einer Serie innerhalb der ersten 91 Tage nach Veröffentlichung so häufig und lange angeschaut, nicht einmal die von anderen Hits wie "Stranger Things" oder "Wednesday". "Squid Game" bringt es auf rund 265,2 Millionen Views und etwa 2,2 Milliarden Sehstunden. Die zweite Staffel soll am 26. Dezember starten.