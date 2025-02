1 Heute wehen die Flaggen auf halbmast. Foto: ChiccoDodiFC / shutterstock.com

Am 18. Februar 2025 wehen die Fahnen in Deutschland auf halbmast. Grund ist ein offizieller Staatsakt.











Link kopiert



Am heutigen 18. Februar 2025 wehen in Deutschland die Fahnen auf halbmast. Der Grund dafür sind die offiziellen Trauerfeierlichkeiten für den am 1. Februar verstorbenen ehemaligen Bundespräsidenten Prof. Dr. Horst Köhler. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zu seinen Ehren einen Staatsakt angeordnet, der im Berliner Dom stattfindet.