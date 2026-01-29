Die Microsoft-Aktie hat am Donnerstag deutlich nachgegeben und notiert aktuell bei knapp 375 Euro, was einem Rückgang von 7 Prozent entspricht. Trotz starker Quartalszahlen reagierten die Anleger skeptisch.
Microsoft präsentierte am Mittwoch nach Börsenschluss beeindruckende Quartalszahlen. Der Umsatz stieg um 17 Prozent, der operative Gewinn sogar um 21 Prozent. Dennoch verlor die Aktie im nachbörslichen Handel und setzte ihren Abwärtstrend am Donnerstag fort. Die Gründe für den Kursrückgang liegen in den hohen Investitionskosten und einer nachlassenden Wachstumsdynamik im Cloud-Geschäft.