Die Aktie der Deutschen Bank muss zur Mitte der Woche Federn lassen. Grund dürfte die groß angelegte Razzia sein, die in den Geschäftsräumen des größten deutschen Geldhauses durchgeführt wurde. Doch was steckt hinter den Ermittlungen?
Die Staatsanwaltschaft Frankfurt und das Bundeskriminalamt (BKA) sollen laut Medien berichten seit Mittwochmorgen die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt sowie weitere Räumlichkeiten in Berlin durchsuchen. Der Verdacht: Geldwäsche. Laut den Ermittlern soll die Deutsche Bank in der Vergangenheit Geschäftsbeziehungen zu ausländischen Gesellschaften unterhalten haben, die möglicherweise für Geldwäsche genutzt wurden.