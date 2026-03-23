Der Goldpreis hat über das Wochenende erneut einen deutlichen Rückgang erlebt und ist auf ein neues Jahrestief gefallen. Was steckt hinter dem drastischen Kursverlust?
Der Goldpreis, der oft als sicherer Hafen in Krisenzeiten gilt, hat in den letzten Tagen massiv an Wert verloren. Am Montagmorgen notierte eine Feinunze Gold bei nur noch 4.120 US-Dollar, was einem Rückgang von etwa 10 Prozent über das Wochenende und 15 Prozent im 7-Tagesvergleich entspricht. Die Gründe sind eng mit den aktuellen geopolitischen Spannungen und wirtschaftlichen Entwicklungen verknüpft.