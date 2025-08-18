Der Bitcoin rauscht nach seinem Rekordhoch überraschend in die Tiefe. Politische Unsicherheit, Gewinnmitnahmen und Notenbank-Sorgen bringen den Markt ins Wanken. Doch was steckt wirklich hinter dem Kurssturz?
Der Bitcoin hat in den vergangenen Tagen eine turbulente Achterbahnfahrt hingelegt. Noch vor wenigen Tagen kletterte die größte Kryptowährung der Welt auf ein neues Allzeithoch von über 124.000 US-Dollar. Inzwischen notiert der Kurs jedoch deutlich niedriger bei rund 115.000 US-Dollar, ein Rückgang von fast zehn Prozent in nur wenigen Tagen. Doch warum fällt der Bitcoin?