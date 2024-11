, aktualisiert am 26.11.2024 - 13:38 Uhr

1 Aktuell fällt der Bitcoin wieder Foto: DUSAN ZIDAR / shutterstock.com

In den letzten Tagen stand der Bitcoin kurz davor, die symbolträchtige Marke von 100.000 US-Dollar zu knacken. Doch statt weiter zu steigen, fiel sein Wert plötzlich. Woher kommt dieser Einbruch?











Link kopiert



Laut der Webseite Coinmarketcap.com erreichte der Bitcoin am 25. November zeitweise rund 98.500 US-Dollar. Doch bereits am späten Nachmittag begann der Kurs zu fallen, und die älteste Kryptowährung notierte kurzzeitig bei etwa 93.000 US-Dollar. In der Woche zuvor hatte Bitcoin mit etwa 99.600 US-Dollar ein neues Allzeithoch erreicht und schien nur einen Schritt von der 100.000-Marke entfernt. Aktuell liegt der Kurs bei rund 94.600 US-Dollar.