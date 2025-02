Sylt: Warum explodieren tote Wale?

1 Es wird wegen Explosionsgefahr davor gewarnt, sich dem Tier zu nähern. Foto: Daniel Friederichs/dpa

Bei Hörnum auf Sylt liegt derzeit ein toter Pottwal am Strand. Experten warnen vor einer Explosion des Kadavers. Wie kommt es dazu?











Vergangenen Freitag wurde vor der Insel Sylt ein toter Wal im Meer gesichtet. Muschelfischer schleppten den Kadaver an den Strand der Gemeinde Hörnum. Die Schutzstation Wattenmeer in Hörnum warnt davor, sich dem toten Wal zu nähern. Wegen der Verwesungsgase könnte der Kadaver explosionsartig platzen. Offenbar ist dies bereits geschehen, da sich am Rücken des Tiers eine offene Stelle befindet. Aber warum explodieren tote Wale überhaupt?