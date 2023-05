Was passiert, wenn Eltern ihre Kinder nicht genug lieben

Eine Mutter und ihr Kind – nicht immer ist diese Beziehung liebevoll.

Wem als Kind Nähe, Geborgenheit oder Zutrauen gefehlt haben, leidet oft noch als Erwachsener darunter. Ein Mann spricht über seine trostlose Kindheit. Tipps, was später noch helfen kann.









Stuttgart - Er war oft neidisch. Neidisch auf die anderen, die so wirkten, als könne sie nichts erschüttern. Die in einer behüteten Familie aufwuchsen, mit Eltern, die ihnen Mut machten und Trost schenkten. Bernd Brenner (Name geändert) konnte von Nestwärme nur träumen.