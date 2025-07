Warum bekämpfen Thailand und Kambodscha einander?

Konflikt in Südostasien

Ein Streit zwischen Thailand und Kambodscha eskaliert. Jetzt gab es heftige Gefechte an der Grenze. Auch Kampfjets waren im Einsatz. Es gibt Verletzte.











Ein erbitterter Grenzstreit zwischen Thailand und Kambodscha ist dramatisch eskaliert. In der Grenzregion gab es beiden Ländern zufolge am Donnerstagmorgen (24. Juli) heftige Schusswechsel. Während die thailändische Armee betonte, kambodschanische Soldaten hätten das Feuer auf eine Militärbasis in der nordöstlichen Provinz Surin eröffnet, warf Kambodscha dem Nachbarland vor, zuerst geschossen zu haben.