Die Niederlassung Südwest der Autobahngesellschaft führt in dieser Woche von Montag an Wartungsarbeiten am Schönbuchtunnel durch. Dafür sind den Angaben zufolge nächtliche Sperrungen des Tunnels in beiden Fahrtrichtungen der A 81 erforderlich. Die Autobahngesellschaft bittet in einer Mitteilung Autofahrer „für die notwendigen Einschränkungen“ um Verständnis.

Am Montag Richtung Singen gesperrt

Folgende Sperrungen sind laut der Autobahngesellschaft geplant: in Fahrtrichtung Stuttgart in der Nacht von Dienstag, 29. November, 21 Uhr, auf Mittwoch, 30. November, 5 Uhr. Optional ist in dieser Fahrtrichtung eine weitere Sperrung von Mittwoch, 30. November, auf Donnerstag, 1. Dezember, möglich – auch in dieser Nacht von circa 21 bis 5 Uhr. In Fahrtrichtung Singen sind Sperrungen zu folgenden Zeiten geplant: von Montag, 28., auf Dienstag, 29. November, von etwa 21 bis 5 Uhr.

Zeitweise keine Zufahrt zur Schönbuch-Rastanlage

Die Auffahrt auf die Tank- und Rastanlage Schönbuch-West ist am Montag, 28. November, bereits ab 19 Uhr nicht mehr möglich. Die Weiterfahrt von der Tank- und Rastanlage Schönbuch-West auf die A 81 in Fahrtrichtung Singen funktioniert dann nur noch in den folgenden zwei Stunden bis zur Vollsperrung der A 81 um 21 Uhr. Eine weitere optionale Sperrung in Fahrtrichtung Singen ist vom 30. November auf den 1. Dezember (21 bis 5 Uhr) einberaumt.

Umleitungen sind ausgeschildert

„Sollten noch Restarbeiten erforderlich werden, kommt es in der Nacht vom 30. November auf 1. Dezember zu einer weiteren Sperrung der Tank- und Rastanlage Schönbuch-West“, teilt die Autobahngesellschaft mit. Auch diese Sperrung werde sich dann auf die Nachtstunden beschränken.

Umleitung in Fahrtrichtung Stuttgart: Während der Tunnelsperrung erfolgt die Ausleitung des Verkehrs an der Anschlussstelle Herrenberg. Die Umleitungsstrecke ist als U 45 bis zur Anschlussstelle Gärtringen ausgeschildert. In Fahrtrichtung Singen wird der Verkehr während der Sperrung an der Anschlussstelle Gärtringen ausgeleitet. Die Umleitungsstrecke ist als U 36 bis zur Anschlussstelle Herrenberg ausgeschildert.