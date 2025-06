In der Nacht zum Freitag wird der Leutenbachtunnel auf Vordermann gebracht. Autofahrer müssen daher Umwege in Kauf nehmen.

Ferienzeit ist Baustellenzeit: Weil im Leutenbachtunnel bei Winnenden (Rems-Murr-Kreis) wichtige Wartungsarbeiten sowie Sicherheitsprüfungen anstehen, muss das Bauwerk in dieser Woche in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Die Vollsperrung dauert nach den Angaben des Landratsamtes Rems-Murr aber nur eine Nacht: Sie beginnt an diesem Donnerstag, 12. Juni, um 21 Uhr und endet voraussichtlich am Freitagmorgen, 13. Juni, um 5 Uhr.

Der Verkehr wird in Richtung Backnang an der B-14-Anschlussstelle Winnenden-Mitte von der Bundesstraße abgeleitet, in die Gegenrichtung Stuttgart können Autofahrer bis zur Anschlussstelle Nellmersbach fahren und werden an dieser von der B 14 abgeleitet. Die Umleitungsstrecken für beide Fahrtrichtungen werden ausgeschildert.

Umfassende Sicherheitsprüfung am Leutenbach-Tunnel

Im Rahmen der Maßnahme wird der Tunnel laut der Kreisbehörde einer umfassenden Sicherheitsprüfung unterzogen. Zudem finden Wartungsarbeiten an der aktiven Leiteinrichtung statt. Außerdem werden in der Nacht neue Verkehrsschilder montiert und die Beschäftigten vom Straßenbau reinigen und warten die Entwässerungsschächte.

Die Straßenbauverwaltung bittet die Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für die temporären Einschränkungen und empfiehlt, den betroffenen Bereich während der Arbeiten möglichst weiträumig zu umfahren.