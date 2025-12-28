Der Erfolg der Serie "Maxton Hall" hat den Darstellerinnen und Darstellern offenbar zu weiteren Rollen verholfen. Für Fans von Harriet Herbig-Matten, Damian Hardung und Co. lohnt sich ein Blick in diese Serien, um sich die Wartezeit auf die dritte Staffel zu verkürzen.
Am 28. November erschien bei Prime Video die sechste und letzte Episode der zweiten Staffel "Maxton Hall". Die Dreharbeiten zur finalen dritten Staffel der Erfolgsserie sind zwar bereits abgeschlossen, doch wann Fans erfahren, ob Ruby und James ihr Happy End bekommen, ist noch nicht bekannt.