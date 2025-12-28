Der Erfolg der Serie "Maxton Hall" hat den Darstellerinnen und Darstellern offenbar zu weiteren Rollen verholfen. Für Fans von Harriet Herbig-Matten, Damian Hardung und Co. lohnt sich ein Blick in diese Serien, um sich die Wartezeit auf die dritte Staffel zu verkürzen.

Am 28. November erschien bei Prime Video die sechste und letzte Episode der zweiten Staffel "Maxton Hall". Die Dreharbeiten zur finalen dritten Staffel der Erfolgsserie sind zwar bereits abgeschlossen, doch wann Fans erfahren, ob Ruby und James ihr Happy End bekommen, ist noch nicht bekannt.

Immerhin ein kleiner Trost: Die Darstellerinnen und Darsteller sind aktuell auch in anderen Serien zu bewundern. In einigen davon gibt es ebenfalls eine zentrale Liebesgeschichte, in der die Stars der Erfolgsserie wie Ruby und James um ihre Beziehung kämpfen müssen. Also genug Stoff, um sich die Wartezeit auf das "Maxton Hall"-Finale ein wenig zu versüßen.

Harriet Herbig-Matten in "Schwarzes Gold"

Von der Elite-Schule in den Ölkrieg: In dem Historiendrama "Schwarzes Gold" hat Harriet Herbig-Matten (22) die Hauptrolle übernommen - und damit eine starke Kontrastfigur zu ihrer Rolle als Ruby Bell. Sie spielt in der ARD-Serie Bauerntochter Johanna Lambert, die um den Wald ihrer Familie gebracht wird, unter dem sich Erdöl befindet. Mutig lehnt sie sich gegen die Ausbeutung der aufstrebenden Ölindustrie in der Lüneburger Heide und den Großbauern Wilhelm Pape, gespielt von "Game of Thrones"-Star Tom Wlaschiha (52), auf. "Ich finde die Figur so spannend, weil sie lernen muss, härter zu werden, um sich in der Welt der Männer durchzusetzen", sagt Herbig-Matten über ihre Rolle. Für sie sei es herausfordernd gewesen, "eine so ganz andere Rolle zu spielen als die Schülerin Ruby Bell".

Die 22-Jährige zeigt in der sechsteiligen Highlight-Serie ganz andere Facetten ihrer Schauspielkunst. Auch eine Liebesgeschichte gehört zu der Produktion, die atmosphärisch wie ein deutscher Western daherkommt. Ähnlich wie in "Maxton Hall" müssen Johanna und Richard Pape (Aaron Hilmer, 26) um ihre Liebe kämpfen, die durch Rang und Namen chancenlos erscheint. Erschwerend kommt hinzu, dass Richard der Sohn von Johannas Widersacher Wilhelm Pape ist. Die Eventserie ist in der ARD-Mediathek verfügbar und feiert am 29. Dezember um 20:15 Uhr Free-TV-Premiere im Ersten.

Damian Hardung in "Love Sucks"

Auch Damian Hardung (27) ist in einer Serie zu sehen, in der er um eine Liebe kämpfen muss, die eigentlich nicht sein darf. Nur kurz nach dem Überraschungserfolg der ersten Staffel von "Maxton Hall" erschien im Herbst 2024 bei ZDFneo die Serie "Love Sucks". Der James-Darsteller spielt darin den melancholischen Vampir Ben von Greifenstein, der sich Hals über Kopf in die sterbliche Preisboxerin Zelda (Havana Joy) verliebt.

Die achtteilige Vampir-Serie erzählt eine düstere Neuinterpretation von Shakespeares' "Romeo und Julia". Auch Ben und Zelda trennen eine ganze Welt sowie die Feindschaft ihrer Familien. Damit konnte das ZDF insbesondere beim jungen Publikum punkten. Die Vampir-Lovestory, die zum Großteil auf einem Rummel in Frankfurt am Main spielt, wurde nach Angaben des Senders in nur zwei Monaten nach dem Start mehr als vier Millionen Mal in der Mediathek gestreamt.

Wer tiefer in der ZDF-Mediathek stöbert, findet dort auch "Gestern waren wir noch Kinder", in der Hardung die junge Version eines Familienvaters spielt, der Zeit seines Lebens mit einem schweren Trauma kämpfen muss. Bei RTL+ ist der Schauspieler zudem in der Serie "Softies" zu sehen.

Sonja Weißer in "Mozart/Mozart"

"Maxton Hall"-Fans kennen Sonja Weißer (23) als James' Zwillingsschwester Lydia Beaufort. In der neuen ARD-Serie "Mozart/Mozart" ist sie als Constanze Weber zu sehen - der späteren Ehefrau des legendären Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart. Die Serie erzählt die Geschichte um die Geschwister Mozart neu und stellt dabei die Schwester des Wunderkindes, Maria Anna Mozart, in den Mittelpunkt, die von "Love Sucks"-Star Havana Joy (geb. 2000) verkörpert wird.

Neben Weißer ist noch ein weiterer Darsteller aus "Maxton Hall" in der ARD-Serie zu sehen: Eidin Jalali (33), bekannt als Lehrer Graham Sutton an der Elite-Schule, spielt Mozarts Rivalen, den Hofkapellmeister Antonio Salieri. Die sechsteilige Serie ist in der ARD-Mediathek verfügbar.

Ben Felipe in "Nighties"

In "Maxton Hall" ist Ben Felipe (27) als Cyril Vega zu sehen, der James in der zweiten Staffel den Posten als Kapitän des Lacrosse-Teams streitig machen will. In der ZDFneo-Serie "Nighties" spielt er einen komplett anderen Charakter. Die Comedy-Serie widmet sich der chaotischen Besetzung der Nachtschicht in einem heruntergekommenen Münchner Hotel. Felipes Rolle Rafael glänzt in den acht Folgen mehr mit gutem Aussehen und bescheidenem Intellekt. Anders als Cyril entstammt er keiner privilegierten Familie und hat mit Geldproblemen zu kämpfen. Felipe selbst beschreibt seine "Nighties"-Rolle als: "Verpeilt, mit dem Herz am rechten Fleck, naiv."