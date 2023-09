1 Die Grünen fordern, dass ausgebildete Lotsen statt Sicherheitsmitarbeitern die Menschen in der Schlange informieren. Foto: StZN

Die Stadtverwaltung muss am Mittwoch im Verwaltungsausschuss erklären, was sie gegen den Antragsstau unternimmt und wie sie den Bürgern direkt helfen will.











Nachdem neben der Landtagspräsidentin Muhteram Aras (Grüne) nahezu alle Gemeinderatsfraktionen Kritik an der Verwaltung wegen der chaotischen Zustände in und vor der Ausländerbehörde artikulierten, sowie der Flüchtlingsrat und die sachkundigen Einwohner im Internationalen Ausschuss Klartext geredet haben, muss sich die Rathausspitze an diesem Mittwoch im Verwaltungsausschuss öffentlich erklären. Die langen Warteschlangen sind mittlerweile bundesweit in den Schlagzeilen. Das verwundert nicht, wenn Flüchtlinge wie Akademiker und Studierende sich gezwungen sehen, vor der Behörde in der Eberhardstraße zu übernachten, um am nächsten Tag erst vor dem Sicherheitsdienst zu bestehen und dann als Notfall Einlass zu erhalten.