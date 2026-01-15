Warteschlangen an den Grenzen: Schengen probt die Selbstblockade

Verpatzte Bewährungsprobe: Grenzstaus legen Schwächen des neuen Ein- und Ausreise-Systems (EES) für Bürger aus Drittstaaten schonungslos bloß.
Ein gelungener Auftakt sieht anders aus. Bis zu 15 Stunden saßen Reisende in Grenzstaus fest. Spediteure und Reiseunternehmen bangen gar um ihre Existenz. Das neue digitale Ein- und Ausreisesystem (EES) der Schengenstaaten für Reisende aus Drittstaaten hat nach der stufenweisen Einführung seit Oktober seine erste große Bewährungsprobe während der Winterferien in Südosteuropa vermasselt. Wegen EES „warten Autobusse stundenlang in Kolonnen. Und wenn Sie mit dem Auto reisen, ist die Lage auch nicht besser“, warnte das serbische B92-Portal letzte Woche.