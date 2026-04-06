Facharzttermine oft erst nach Wochen? Der SPD-Fraktionschef will Schluss damit machen. In der Ärzteschaft wird die Forderung mit einem Kraftausdruck zurückgewiesen.
Berlin - Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) hat die Forderung nach einer Garantie für Facharzttermine innerhalb von drei Wochen als "Bullshit" und "sozialistische Regelungswut" zurückgewiesen. Die medizinische Notwendigkeit müsse die Terminvergabe bestimmen und nicht willkürlich mit Blick auf die Wähler gesetzte Fristen, sagte der Vorstandsvorsitzende der KBV, Andreas Gassen, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Unser System wird vor die Wand fahren, wenn wir nicht endlich verbindliche Regeln schaffen, die auf dem medizinischen Bedarf beruhen und nicht auf persönlichen Wünschen von wem auch immer."