Warren Haynes und Bonnie Raitt: Bluesrock-Größen kommen für Konzerte nach Winterbach

Die Kulturinitiative Rock Winterbach holt im Jahr 2025 zwei Musiker ins Remstal, die die Herzen des gitarrenaffinen Publikums besonders hochschlagen lassen dürften. Der Verein hat am Donnerstag bekannt gegeben, dass im Juli Warren Haynes in Winterbach ein Konzert geben wird. Der 64-Jährige war lange Gitarrist der Allman Brothers Band und wurde einst vom Rolling Stone Magazine auf Platz 23 der 100 besten Gitarristen aller Zeiten gewählt.

Der Kulti-Vorsitzende Steffen Clauss hat aus seiner Verehrung für den US-Amerikaner und Grammy-Gewinner Haynes noch nie einen Hehl gemacht. Vor zehn Jahren sagte er in einem Interview mit unserer Zeitung, Haynes sei nicht nur ein begnadeter Musiker, sondern auch ein „echter Gentleman“ und auch Fans gegenüber freundlich und aufgeschlossen.

Haynes’ Band Gov’t Mule war mehrfach, zuletzt im Jahr 2022, zu Gast beim Winterbacher Zeltspektakel. Nun kommt der Sänger und Gitarrist erstmals mit seinem Soloprojekt ins Remstal – im Gepäck: das neue Album „A Million Voices Whisper“, das neben Spuren von Soul auch Gastauftritte vieler anderer Musiker enthält. Der Vorverkauf für das Konzert startet am Montag, 3. Februar. Das Konzert findet am Samstag, 12. Juli, ab 20 Uhr in der Salierhalle in Winterbach statt. Der Ticketpreis beträgt 54 Euro im Vorverkauf.

Auch Bonnie Raitt gibt ein Konzert in Winterbach

Bonnie Raitt Scott Newton

Ebenfalls im Juli kommt Bonnie Raitt nach Winterbach – laut dem Rolling Stone ebenfalls eine der weltweit besten Gitarristinnen. Sie hat bereits 13 Grammies gewonnen, davon allein drei im Jahr 2023. Ihr Stil verbindet Rock, Pop und Soul. Inzwischen ist sie 75 Jahre alt – aber kein bisschen müde, wie die beachtliche Anzahl von 58 Konzerten im Jahr 2024 demonstriert.

In den vergangenen Jahren war sie vor allem in Nordamerika auf Tour – und nun kommt sie auch ins Remstal. Das Konzert ist am 1. Juli ab 20 Uhr in der Salierhalle, der Vorverkauf läuft bereits. Konzertkarten für Bonnie Raitt kosten 73 Euro für Sitz- und 62 Euro für Stehplätze.