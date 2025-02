Warnungen missachtet: Deutscher Tourist stirbt in Indien nach Elefantenattacke

Deutscher Tourist stirbt in Indien nach Elefantenattacke

1 Der Tourist wurde von einem wildlebenden Elefanten in einem Wildreservat angegriffen. (Symbolbild) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Der Mann missachtete Warnungen und wurde angegriffen. Ein wildlebender Elefant verletzte ihn tödlich, als der Tourist zu nahe kam.











Link kopiert



Ein 77-jähriger deutscher Tourist ist in einem Wildreservat in Indien von einem wildlebenden Elefanten angegriffen und tödlich verletzt worden. Der Mann sei mit einem Motorrad auf der Straße unterwegs gewesen, sagte der stellvertretende Direktor des Anamalai-Tiger-Schutzgebiets im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu, D.K. Meena, der Deutschen Presse-Agentur in Neu-Delhi. Dabei sei er dem Tier zu nahe gekommen. „Der Elefant stand bereits auf der Fahrbahn.“