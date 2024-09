3 Der Tropensturm könnte sich zum Hurrikan entwickeln. Foto: Chris Granger/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate/AP

Noch ist «Francine» ein Tropensturm im Golf von Mexiko, doch könnte er bald Hurrikanstärke erreichen. Der US-Wetterdienst warnt vor lebensbedrohlichen Unwettern.











Link kopiert



Baton Rouge - An der Küste des US-Bundesstaates Louisiana bereiten sich die Menschen auf den Tropensturm "Francine" vor. In sieben Ortschaften wurde die Bevölkerung aufgefordert, die Häuser zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen, wie die örtlichen Behörden mitteilten.