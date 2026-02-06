Warnung vor Cychlorphin: Neue Designer-Droge im Umlauf - Was man dazu wissen muss

Cychlorphin gilt als hochpotente synthetische Droge: Schon kleine Mengen können zu schweren Vergiftungen führen. Was Fachleute zu Risiken und Schutzmaßnahmen sagen.
Vor ein paar Wochen ist im Raum Karlsruhe ein neues synthetisches Opioid aufgetaucht: Cychlorphin. „Eine hoch potente Designer-Droge“, wie die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Karlsruhe schreibt. Seither kursieren bundesweit Warnmeldungen. Denn die Gefahr ist groß: Todesfälle werden mit dem Stoff in Verbindung gebracht. Und es ist nicht der einzige Fall hierzulande.