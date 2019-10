1 Pater Brown alias Heinz Rühmann (links) hat mit der Polizei kooperiert. Doch das gilt offenbar nicht für alle, die eine Priestertracht tragen. Foto: kpa

Wem kann man heute noch vertrauen? An der Haustüre sollte man auf jeden Fall vorsichtig sein, warnt aus aktuellem Anlass die Polizei in Klettgau an der Schweizer Grenze.

Klettgau - Erst waren es angebliche Enkel, dann falsche Polizisten. Und jetzt versuchen es böse Buben, offenbar mit Gottes Hilfe und einem neuen Trick, ihre Opfer um ihr Erspartes zu bringen. Wie die Polizei meldet, klingelte am Abend des Einheitsfeiertags ein unbekannter Mann an einer Haustür im Klettgauer Ortsteil Grießen (Kreis Waldshut). Er sei wie ein katholischer Pfarrer gekleidet gewesen: schwarzes Hemd, schwarze Hose, weißer Kragen. Und er richtete Grüße vom örtlichen Pfarrer aus. Der stehe im Stau und brauche dringend 3000 Euro, erklärte der Unbekannte der Hausbewohnerin. Zum Beweis hielt er ihr sein Handy hin. Am anderen Ende sei der Pfarrer, sagte er. Allerdings war die Verbindung äußerst schlecht und niemand zu verstehen. Die Frau ging zum Schein auf die Forderung ein, bat den Mann zu warten und rief die Polizei. Noch ehe die Beamten eintrafen, war der angebliche Pfarrer aber wieder entfleucht. Doch die Polizei ist sich sicher: Der Pfarrer war falsch. Und in diesem Fall habe der Frau ihr Unglauben geholfen.