Warnung an Deutschland und die USA: Kreml: US-Langstreckenraketen in Deutschland Schritt „in Richtung Kalter Krieg“

1 Kreml-Sprecher Dmitri Peskow verurteilt die Vereinbarung zur Stationierung von US-Langstreckenraketen in Deutschland als Schritt „in Richtung Kalter Krieg“. Foto: dpa/Evgenia Novozhenina

Der Kreml-Sprecher Russland Dmitri Peskow reagiert auf die Vereinbarung zur Stationierung von US-Langstreckenraketen in Deutschland – und warnt vor einem erneuten Kalten Krieg.











Link kopiert



Russland hat die Vereinbarung zur Stationierung von US-Langstreckenraketen in Deutschland als Schritt „in Richtung Kalter Krieg“ verurteilt. „Wir unternehmen stetig Schritte in Richtung Kalter Krieg“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag einem staatlichen Fernsehsender und warf den USA, Deutschland, Frankreich und Großbritannien eine direkte Beteiligung „am Konflikt rund um die Ukraine“ vor. „Alle Merkmale des Kalten Krieges mit der direkten Konfrontation kehren zurück“, fügte Peskow hinzu.