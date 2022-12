1 Heute am Donnerstag, den 8. Dezember findet der bundesweite Warntag statt. Erfahren Sie, warum vielerorts heute keine Sirenen zu hören sind. Foto: CorinnaL / Shutterstock.com

Heute am Donnerstag, den 8. Dezember findet der bundesweite Warntag statt. Warum in Deutschland vielerorts keine Sirenen zu hören sind, verraten wir Ihnen hier.















Link kopiert

Zum zweiten Mal seit der Wiedervereinigung findet heute der bundesweite Warntag statt. Ziel ist es, die Bevölkerung auf eine echte Warnung im Katastrophenfall vorzubereiten. Bund und Länder testen heute ihre Warnmittel. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) setzt dabei auf einen Warnmittel-Mix, zu dem auch Sirenen gehören. Was alles am Warntag passiert, haben wir in diesem Artikel zusammengefasst.

Warum sind nicht überall Sirenen zu hören?

Sirenen werden heute allerdings nicht überall in Deutschland zu hören sein, was mehrere Gründe hat. Einer der Hauptgründe ist vor allem, dass die Teilnahme am Warntag auf der kommunalen Ebene freiwillig ist und da der Einsatz von Sirenen von den einzelnen Landkreisen gesteuert wird, ist es möglich, dass viele Sirenen am Warntag selbst nicht eingesetzt werden. So werden zum Beispiel auch in Stuttgart keine Sirenen am Warntag 2022 heulen.

Ein weiterer Grund ist, dass auch die Instandhaltung der Sirenennetze in Deutschland seit dem Ende des Kalten Kriegs von den einzelnen Landkreisen verantwortet wird. Das hat zur Folge, dass je nach Region unterschiedliche Strategien verfolgt werden. Während in einigen Landkreisen viele Sirenen bereits abgebaut wurden, werden Sirenennetze in anderen Regionen ausgebaut.

Ereignisse der letzten Jahre, wie etwa Hochwasser- bzw. Unwetterkatastrophen führen mittlerweile zu einem Umdenken. Mit einem Sirenenförderprogramm möchte das BBK den deutschlandweit und flächendeckenden Ausbau der Sirenennetze stark vorantreiben.

Lese-Tipp: Was bedeuten die Sirenen am Warntag?

Wann findet der Sirenenalarm statt?

Geplant ist der Warntag für den heutigen Vormittag. Probewarnungen über Sirenen werden von den Landkreisen koordiniert. Geplant sind diese in den meisten Regionen etwa zwischen 11 und 12 Uhr. Wie lange der Warntag geht, haben wir in diesem Artikel für Sie erörtert.