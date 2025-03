Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz veranstalten heute einen Warntag. Dieser ist auf die jeweiligen Bundesländer beschränkt. Daher ist auch der Beginn des Probealarms – anders als beim bundesweiten Warntag – unterschiedlich geregelt.

Wann wird heute gewarnt?

In Rheinland-Pfalz beginnt der Probealarm bereits um 10:00 Uhr. Die offizielle Entwarnung erfolgt um 10:45 Uhr. Als Nächstes folgt Hessen. Der Warntag startet dort um 10:15 Uhr und endet um 10:50 Uhr. Bayern und Nordrhein-Westfalen beginnen jeweils um 11:00 Uhr. Die Entwarnung wird voraussichtlich gegen 11:30 Uhr gegeben.

Über welche Kanäle wird gewarnt?

Wer in einem der vier Bundesländer wohnt, wird über verschiedene Kanäle auf den Warntag aufmerksam gemacht. Die meisten Menschen dürften vor allem per Cell Broadcast auf ihrem Smartphone benachrichtigt werden. Der schrille Alarmton wird zu Beginn des Probealarms verschickt – also zwischen 10:00 und 11:00 Uhr, je nach Bundesland. Aber auch über die Warn-Apps NINA und KATWARN werden Warnmeldungen an die Nutzer verschickt. Dazu kommt ein Mix aus Sirenen, Lautsprecherdurchsagen, Werbetafeln und gegebenenfalls Meldungen im Radio und Fernsehen.

Nächster Warntag im September

Während der Warntag heute nur auf die vier Bundesländer beschränkt ist, findet der nächste bundesweite Warntag im September statt. Der Termin fällt immer auf den zweiten Donnerstag im September – in diesem Jahr also auf den 11.09. Er wird bewusst an einem Werktag durchgeführt, um die meisten Menschen in ihrem Berufsalltag zu erreichen und somit eine möglichst realitätsnahe Situation zu schaffen.