Alarm auf dem Smartphone: Warum klingelt mein Handy?

Wie kommt die Nachricht auf das Handy?

Über das sogenannte Cell Broadcast wird die Warnmeldung an alle Handys verschickt, die im Mobilfunknetz eingewählt und technisch empfangsfähig sind. Anders als bei SMS oder Apps erscheint die Nachricht direkt auf dem Bildschirm und kann nicht übersehen werden. Neben den Handywarnungen laufen parallel weitere Kanäle: Radiosender und Fernsehanstalten geben die Meldung weiter, in vielen Städten heulen Sirenen oder Lautsprecherwagen sind unterwegs. Um 11.45 Uhr folgt eine bundesweite Entwarnung – allerdings nicht über Cell Broadcast, da dieser Dienst bislang nur Warnungen verschicken kann. Wichtig zu wissen: Es handelt sich heute lediglich um einen Test, nicht um eine echte Gefahrensituation. Ziel ist es, die technischen Abläufe zu prüfen und die Bevölkerung mit den Warnsystemen vertraut zu machen.