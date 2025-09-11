Alarm auf dem Smartphone: Warum klingelt mein Handy?

Sie wundern sich, warum Ihr Handy plötzlich Alarm schlägt? Hier erfahren Sie, was der Grund dafür ist.
Heute um 11 Uhr löst das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) eine bundesweite Probewarnung aus. Millionen Menschen in Deutschland bekommen in diesem Moment eine Nachricht direkt auf ihr Handy – verbunden mit einem lauten Signalton. Der Hintergrund ist der bundesweite Warntag 2025, bei dem Bund, Länder und Kommunen ihre Warnsysteme für Krisen- und Katastrophenfälle testen.